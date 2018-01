Chanceler saudita diz que Al-Qaeda se arrependerá O chanceler saudita, príncipe Saud Al-Faisal, prometeu hoje encontrar os responsáveis pelos atentados de segunda-feira. Segundo ele, os organizadores da Al-Qaeda se "arrependerão". De acordo com informações oficiais, 34 pessoas morreram e 194 ficaram feridas. Cerca de 2 mil peritos estão vasculhando os escombros à procura de pistas das identidades dos suicidas. Autoridades americanas estão preocupadas com a possibilidade de novos atentados e ordenaram a retirada de todos os funcionários não-essenciais e seus familiares da capital saudita. Uma equipe do FBI foi enviado à cidade para ajudar nas investigações.