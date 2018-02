Chanceler sírio critica ajuda dos EUA a rebeldes

Al-Moallem classificou como inconcebível a ajuda de Washington, no valor de US$ 60 milhões, para grupos da oposição, enquanto os EUA continuam a "matar a população síria" por meio de sanções econômicas impostas ao país.

Al-Moallem deu as declarações em entrevista coletiva para a imprensa, neste sábado, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi. O diplomata sírio disse ainda que a população vai decidir quem será o próximo presidente nas eleições marcadas para 2014. As informações são da Associated Press.