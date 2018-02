Chanceleres árabes expõem plano de paz para Bush Chanceleres da Arábia Saudita, Saud al-Faiçal, do Egito, Ahmed Mahder, e da Jordânia, Marwan Mosher, reuniram-se nesta quinta-feira a com o presidente norte-americano George W. Bush, na Casa Branca, com o objetivo de expor o plano de criar em janeiro de 2003 um Estado palestino, com Constituição, Parlamento eleito e primeiro-ministro. A proposta, cujo esboço foi completado no Cairo, na sexta-feira, contempla reformas na administração da Autoridade Palestina (AP) - uma das exigências de Bush - mas condiciona a realização de eleições à retirada israelense das áreas autônomas palestinas reocupadas depois do início da intifada (levante palestino contra a ocupação), em setembro de 2000. Bush declarou aos chanceleres estar convencido de que seu plano permitirá resolver o impasse no Oriente Médio. O plano de Bush, apresentado no dia 24, estabelece um período de três anos para a criação do Estado, durante o qual teriam de ocorrer mudanças na liderança palestina e o fim dos atentados contra israelenses. De sua parte, Israel teria de retroceder as tropas às posições anteriores ao início da intifada e congelar a expansão das colônias judaicas nos territórios ocupados. Os árabes queixam-se de que todo o peso do plano para os passos iniciais cabe aos palestinos. Um desconhecido grupo Al-Nazir, supostamente vinculado com a Fatah, assumiu a autoria do duplo atentado suicida de quarta-feira em Tel-Aviv, no qual morreram 3 pessoas e mais de 30 ficaram feridas. Por telefone, um integrante identificou os dois homens bombas como moradores do campo de refugiados de Balata, perto de Nablus. Anteriormente, a Jihad Islâmica assumira a autoria do ataque.