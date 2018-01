Chanceleres da Liga Árabe vão discutir situação do Líbano Os ministros de Relações Exteriores dos países da liga Árabe se reúnem nesta quarta-feira, no Cairo, pela primeira vez desde o fim da guerra entre Israel e a milícia libanesa do Hezbollah, para discutir a situação no Líbano e o bloqueio israelense, entre outros problemas da região. Segundo fontes da organização, formada por 22 países, a pauta vai incluir o desenvolvimento da situação no Líbano e os contínuos ataques israelenses à Faixa de Gaza. A última reunião ministerial aconteceu no dia 7 de agosto, durante a guerra não declarada entre Israel e a milícia do Hezbollah, que acabou dia 14. O secretário-geral da organização, Amre Moussa, afirmou em entrevista coletiva, ontem, em Alexandria, que a Liga examinará uma nova estratégia "para renovar o processo de paz no Oriente Médio", para ser levada ao Conselho de Segurança da ONU no fim do mês. Moussa declarou em agosto que o processo de paz no Oriente Médio estava morto e que a única opção para os árabes era levar o caso de volta ao Conselho de Segurança.