Chanceleres da UE não se entendem sobre imigração Os ministros das Relações Exteriores das 15 nações que formam a União Européia (UE), reunidos nesta segunda-feira em Luxemburgo, não conseguiram entrar em acordo em torno de um plano que ameaça com sanções econômicas países que não cooperarem com ações contra a imigração ilegal. A Suécia e a França encabeçaram a oposição ao plano, que agora será discutido durante uma cúpula que será realizada sexta-feira e sábado em Sevilha (Espanha). As medidas que estavam sendo discutidas incluem um reforço da segurança fronteiriça, uma maior cooperação em matéria de visto e o envio de ajuda à Itália, Espanha e Grécia - que são os pontos de entrada de imigrantes ilegais que cruzam o Mar Mediterrâneo provenientes principalmente de África, Oriente Médio e Bálcãs. No entanto, os países da UE estão em desacordo sobre as propostas para impor sanções comerciais ou modificar os esquemas de ajuda econômica às nações que não impeçam a saída de imigrantes ilegais de seu território. Itália, Grã-Bretanha e Espanha são favoráveis a uma política dura neste sentido. "Devemos enviar um sinal inequívoco a alguns terceiros países de que, se querem desenvolver uma forte relação com a UE, deverão cooperar no combate à imigração ilegal e receber de volta seus próprios cidadãos", disse o chanceler britânico, Jack Straw. Outros países, liderados por Suécia e França, crêem que a imposição de sanções aos países pobres apenas vai piorar as condições que levam seus cidadãos a emigrar. Eles sugeriram que a UE ofereça incentivos maiores aos países que ajudem a controlar a imigração, em lugar de castigar aqueles que não o façam. "Não podemos ameaçá-los. O precisamos fazer é apoiá-los, não castigá-los", disse o ministro das Relações Exteriores de Portugal, Antônio Martins da Cruz.