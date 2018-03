Chanceleres da União Europeia continuam sem acordo sobre Síria

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) não conseguiam chegar a um acordo sobre a possibilidade de aliviar as sanções contra a Síria, que está em guerra civil há mais de dois anos.

O comentário sobre o andamento da reunião de chanceleres realizada nesta segunda-feira, 27, em Bruxelas foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da Áustria, Michael Spindelegger.

A jornalistas, Spindelegger declarou-se preocupado com o fracasso da UE na busca por uma posição comum. Segundo ele, uma vez que as sanções expirem "todo mundo estará livre para entregar armas para o regime de Assad ou da oposição". As sanções da UE a Damasco expiram em 1º de junho.

Spindelegger, no entanto, disse que mantinha a esperança em que houvesse uma mudança de última hora que permitisse aos chanceleres chegarem a um acordo. A reunião em Bruxelas deve seguir pela noite desta segunda-feira. / AP