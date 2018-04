Chanceleres de Unasul vão a Caracas na semana que vem para mediar crise

BERLIM - O chanceler Luiz Alberto Figueiredo afirmou nesta sexta-feira, 21, em Berlim que no começo da próxima semana viajará para Caracas dentro da comissão especial de ministros das Relações Exteriores da União das Nações Sul-Americanas (Unasul).

Na entrevista coletiva que seguiu o encontro com o ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, Figueiredo assegurou que o grupo procura apoiar o diálogo entre todas as forças políticas da Venezuela e pacificar a crise. "Espero que em breve possamos conseguir resultados", disse o chefe da diplomacia brasileira.

Segundo Figueiredo, é importante que as diferenças entre as partes sejam resolvidas de forma democrática e não com violência. Ele destacou que a região vai seguir envolvida ativamente na resolução do atual conflito. Figueiredo ressaltou a importância de manter o diálogo e respeitar a democracia.

O titular alemão das Relações Exteriores evitou se posicionar a respeito da atual situação de instabilidade na Venezuela, após indicar que seu colega brasileiro podia analisá-la melhor.

A Unasul decidiu estabelecer em 12 de março uma comissão especial de chanceleres para acompanhar a crise no país.

No encontro dos ministros do Brasil e Alemanha foi abordada também a situação na Ucrânia, o início em 2015 de cúpulas anuais bilaterais e o estado das negociações para um acordo econômico entre a União Europeia e Mercosul. / EFE

