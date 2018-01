Chanceleres do Golfo Pérsico pedem democracia no Iraque Os iraquianos devem ter a chance de determinar seu futuro de forma democrática, disse o ministro das Relações Exteriores do Catar, xeque Hamad bin Jassim bin Jabor al-Thani, durante uma reunião de chanceleres dos seis Estados árabes do Golfo Pérsico. A declaração de Al-Thani foi feita durante a abertura de um encontro de dois dias entre os chanceleres do Conselho de Cooperação do Golfo, grupo que inclui Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, além do próprio Catar. "O futuro de um Iraque novo e unificado deve ser determinado com a concessão de todos os meios necessários para que o povo iraquiano possa comandar seu país, escolher seus líderes e governar-se democraticamente", disse o xeque Hamad. Dos seis países reunidos, apenas dois possuem parlamento eleito pelo povo e, mesmo nesses países, o poder fica nas mãos da família real. Veja o especial :