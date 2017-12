Chanceleres praparam-se para rodada da OMC "Espero um resultado equilibrado." Com essas palavras, o diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Mike Moore, definiu hoje suas expectativas quanto ao desfecho da reunião de ministros, preparatória à próxima rodada multilateral de negociações, no Catar, em novembro. O encontro informal deste fim de semana, que se realiza na Cidade do México, reúne 18 ministros de Relações Exteriores dos países envolvidos nas negociações, entre os quais o ministro brasileiro, Celso Lafer. O ponto central dos debates prevê a remoção dos obstáculos que levaram ao fracasso a última reunião da Organização Mundial do Comércio, no ano passado, em Seattle. "Esta reunião prévia não deve ser um jogo em que ou se ganha tudo ou perde-se tudo."