Chances de capturar Saddam são grandes, dizem os EUA O norte-americano responsável pela administração do Iraque, Paul Bremer, disse neste domingo que as chances de que o presidente deposto do Iraque Saddam Hussein seja capturado são "muito grandes". Em entrevista à BBC, Bremer disse acreditar que a ausência de pistas sobre o líder iraquiano está possibilitando que membros do regime anterior "intimidem" o povo iraquiano. Segundo ele, é importante que Saddam seja capturado ou morto. Bremer admitiu que provavelmente haverá mais mortes de soldados norte-americanos e britânicos atuando no país, mas disse que a oposição a eles não é organizada e que "a lei e a ordem" prevalecerão. No mais recente incidente na região, segundo fontes dos Estados Unidos, um civil iraquiano morreu e dois soldados americanos foram feridos em um ataque a um comboio de veículos na estrada que leva ao aeroporto internacional de Bagdá.