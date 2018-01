Charles e Camila devem anunciar casamento, diz biógrafo O príncipe Charles e sua namorada, Camila Packer Bowles, decidiram se casar e farão o anúncio da cerimônia em breve, segundo Christopher Wilson, biógrafo da família real, em uma entrevista hoje ao tablóide britânico Daily Express. ?Não tenho dúvidas de que o anúncio será feito em breve?, disse o escritor, acrescentando que ?Charles deseja se casar com Camila e rápido. E desta vez não mudará de idéia?. A decisão de Charles pode estar relacionada à morte da rainha-mãe e a uma ligeira mudança de opinião dos súditos em relação a Camila e ao seu relacionamento com o príncipe herdeiro. No entanto, o anúncio deve ser feito após as comemorações do Jubileu da rainha Elizabeth, que vão de 1 a 4 de junho, segundo o biógrafo. Ainda segundo Wilson, esta data não é definitiva. Charles pensa em deixar passar o quinto aniversário da morte da princesa Diana, no dia 31 de agosto, antes de anunciar o casamento. Aceitação Camila é hoje mais aceita que no passado pelos ingleses. Recentemente foi convidada ao funeral da rainha-mãe, morta em abril. Os súditos estão de acordo com o casamento entre Charles e Camila, segundo uma pesquisa recente, mas não concordam com a idéia de Camila ser rainha. O grande obstáculo, no entanto, não é a opinião pública, mas a Igreja Anglicana, que não admite o casamento entre divorciados. Neste ano, completam-se três décadas desde que Charles e Camila se tornaram amantes.