Charles gasta milhões em nova casa e enfurece britânicos O príncipe Charles foi duramente criticado por trabalhistas e pela imprensa britânica por ter gastado milhões de dólares na remodelação de sua nova residência em Londres. A residência deverá abrigar Charles e sua mulher Camilla Parker Bowles. O herdeiro da coroa britânica, que já havia sido criticado por seus excêntricos e custosos gastos no palácio de St. James - onde possuir cerca de 50 empregados pessoais -, gastou um total de 4,5 milhões de libras, ou US$ 7,2 milhões, para reformar e redecorar a antiga residência da falecida Rainha Mãe, a Clarence House. ?De quantos palácios necessita o príncipe para viver?", escreveu hoje em editorial o respeitado Guardian, enquanto um grupo de deputados trabalhistas anunciou que exigirá conhecer as contas exatas das despesa do príncipe. O tablóide Daily Mail escreveu em sua edição de hoje que Charles "usa milhões para redecorar a mansão de sua avó com dinheiro que pertence ao povo britânico". "Devemos pedir explicações pelas luxuosas extravagâncias de nosso príncipe. Por que Charles necessita de outra mansão em Londres, quando possui o palácio medieval de St. James e sua residência de campo em Highgrove?", perguntou o Guardian.