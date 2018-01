Charles lança ovos de Páscoa com o seu brasão Que tal comprar um ovo de Páscoa com a marca do príncipe Charles? É esta a novidade que ele lançou para o feriado na Grã-Bretanha, segundo o jornal londrino The Mirror. Fabricados com 70% de cacau, os ovos da realeza estão saindo da Duchy Original, a empresa do príncipe dedicada a alimentos naturais e que destina o seu lucro a causas humanitárias. O novo produto é feito de chocolate belga e pesa 400 gramas. A embalagem tem os escudos do príncipe de Gales. Está à venda na loja Fortnum and Mason, em Londres, pelo equivalente a US$ 43,50 (cerca de R$ 100). Mas é possível comprá-lo por US$ 14,50 (R$ 33) na própria loja da Duchy em Windsor, nos arredores da capital inglesa. "São ovos de luxo para autênticos chocólatras por causa da grande quantidade de cacau e do sabor especial", garantiu a porta-voz da empresa, Fiona Gately. Segundo ela, Charles está tão entusiasmado com os seus ovos de Páscoa que levou uma dúzia, para presentear os amigos e os filhos William e Harry. Leilão de ovos com grife Ovos de luxo não são exclusividade do príncipe de Gales, nesta Semana Santa. Em Viena, Áustria, a casa Dorotheum realizou sexta-feira um leilão de 55 ovos - de avestruz, galinha ou gansa - pintados por celebridades. Entre elas, a cantora Britney Spears e os designers de moda Karl Lagerfield e Christian Lacroix. A criatividade impressionou: os famosos usaram desde tecidos, como tule e seda, até preservativos. O evento arrecadou ? 44.510 (R$ 91.697), que serão destinados a vítimas da aids. O mais alto valor atingido foi ? 15 mil (em torno de R$ 30.900), por um ovo em homenagem a Maria Antonieta, criado por Gery Keszler - o responsável pelo Baile da Aids, realizado há dez anos na cidade. Trata-se de um ovo de avestruz com incrustações em pedras de cristal e de cor rubi da famosa empresa austríaca Swarovski. Lagerfeld alcançou ? 3 mil (ou R$ 6.180) com o seu "Coco Chanel", um retrato de um dos inconfundíveis trajes da grife. "Haute Couture", criação de Lacroix, também foi decorado com motivos fashion, com destaque para pedras de cristal. Mas levou bem menos: ? 1.000 (R$ 2.060). E Britney Spears alcançou ? 650 (R$ 1.340) com o ovo chamado ´Virgin Eiland´, todo decorado com flores e um coração de tecido.