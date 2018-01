'Charlie Hebdo' terá edição alemã a partir de dezembro

PARIS - A revista satírica francesa Charlie Hebdo publicará uma versão alemã em razão do apoio que a Alemanha tem dado à publicação, cuja redação foi alvo de um atentado terrorista em janeiro de 2015.

A primeira edição para a população alemã, que será lançada na próxima semana, custará 4 euros (US$ 4,20) e estará disponível no país toda quinta-feira com a tiragem inicial de 200 mil cópias e conteúdo traduzido da versão francesa, anunciou a Charlie Hebdo nesta quarta-feira, 24.

Os leitores alemães também encontrarão algumas produções exclusivas feitas pela equipe editorial da revista. Um grupo de cinco tradutores já está instalado na cidade de Frankfurt para realizar os trabalhos.

A Charlie Hebdo disse ainda que espera, no futuro, poder contar com a colaboração de cartunistas alemães. / ASSOCIATED PRESS