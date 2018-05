Chassi de caixa-preta do voo AF 447 é encontrada no Atlântico

Investigadores franceses conseguiram localizar nesta quarta-feira o chassi de uma das caixas-pretas do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico em 2009.

O chassi que foi encontrado é do equipamento que gravou os parâmetros técnicos do voo, mas a caixa-preta foi localizada sem a unidade que armazena dados, informou o Escritório de Investigação e Análises (BEA, na sigla em francês), órgão francês que investiga as causas do acidente.

Na prática, isso significa que apenas a "carcaça" dessa caixa-preta foi encontrada, mas sem o componente que contém os dados técnicos do voo, necessários para desvendar as causas do acidente que matou 228 pessoas.

O BEA informou que agora continuam as buscas pela segunda caixa-preta do voo, que pode trazer os diálogos entre os pilotos. Essa caixa-preta também é considerada fundamental para entender os motivos da tragédia.

Robô

"Durante o primeiro mergulho do robô Remora 6000, que durou mais de 12 horas, o chassi do gravador de voo do avião - Flight Data Recorder, ("gravador de dados de voo", como é chamada a caixa-preta) - foi encontrado sem o módulo que protege e que contém os dados (o módulo de memória)", diz o comunicado desta quarta.

O módulo que guarda os dados do voo, que tem a forma de uma pilha redonda de grande tamanho, é denominado Crash Survivable Memory Unit ("unidade de memória que resiste a acidentes").

Segundo o BEA, o chassi da caixa-preta estava rodeado por destroços pertencentes a outras partes do avião da Air France.

O robô realizou seu primeiro mergulho na terça-feira e o segundo na manhã desta quarta-feira, diz o BEA.

A prioridade desta quinta fase de buscas é localizar as duas caixas-pretas do avião.

O voo AF 447 caiu no Atlântico em 31 de maio (pelo horário brasileiro), após decolar do Rio de Janeiro com destino a Paris.