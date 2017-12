Chave de laboratório de armas atômicas some nos EUA As chaves para um centro de pesquisa do Laboratório Nacional de Los Alamos, que contém material nuclear, ficou desaparecida por 16 horas antes que a segurança da instalação notasse. Dois turnos de guarda se passaram antes que alguém se responsabilizasse pelo molho de chaves, disse o porta-voz Kevin Roark, garantindo que uma investigação revelou que não houve quebra de segurança no período em que as chaves da Área 18 estiveram desaparecidas. O local, um centro de testes subterrâneo, contém plutônio, urânio enriquecido e outros ?materiais nucleares especiais?, disse Roark, sem especificar as quantidades mantidas ali. Os fatos, anunciados hoje, ocorreram semana passada.