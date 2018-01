Chávez aceita renúncia da diretoria da estatal do petróleo O presidente venezuelano Hugo Chávez aceitou a renúncia da diretoria da estatal Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), disse o executivo da companhia Edgar Paredes. Os sete diretores entregaram as renúncias no final da sexta-feira, principalmente, segundo um deles, para dar ao governo a chance de resolver a situação crítica da companhia. O primeiro-vice-presidente da PdVSA, Jorge Kamkoff, disse que os diretores sentiram que não estavam fazendo o trabalho porque não conseguiram manter a companhia funcionando depois da adesão dos petroleiros à greve nacional contra o governo de Chávez.