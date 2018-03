Chávez acena com anistia para militares rebelados O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse que, no âmbito de um pacto de reconciliação, poderia conceder anistia aos militares que, há dez dias, se rebelaram contra ele e permanecem concentrados numa praça de Caracas. "Não temos nenhuma intenção de que esse grupo de militares se afunde numa prisão", disse. Chávez afirmou também que não teme submeter seu mandato a um plebiscito, desde que a convocação da consulta seja constitucional e não por "capricho ou interesse" de seus adversários. O embaixador americano, Charles Shapiro, qualificou de "preocupante" a intervenção de militares no processo político, mas lembrou que ela começou há dez anos, quando Chávez, então tentente-coronel, liderou uma rebelião contra o governo de Carlos Andrés Pérez. Em Washington, o subsecretário de Estado americano Otto Reich disse que "é tempo de resolver a crise política na Venezuela de modo pacífico e democrático, através de eleição".