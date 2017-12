Chávez acusa EUA de conspiração contra seu governo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão promovendo uma ?conspiração? para tirá-lo do poder no referendo revogatório do dia 15 de agosto. No começo do ano, Chávez já havia acusado o governo norte-americano de ter participado do fracassado golpe de abril de 2002. Em seu discurso na cidade de Valencia, a 200 Km de Caracas, o presidente pediu a seus seguidores defendam "como há de defender a soberania nacional" das supostas ações dos EUA. Apesar de pesquisa da empresa de opinião Datanálisis ter revelado que Chávez perderia o referendo, o político ignorou essa informação. No estudo, cerca de 57% dos entrevistados são favoráveis à revogação do mandato Chávez, enquanto 43% querem mantê-lo no cargo janeiro de 2007. Pela Contituição venezuelana, o mandato de um governante pode ser revogado se for reunido um número de votos igual ou superior quantidade que o elegeu.