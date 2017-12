Chávez acusa exilados da Flórida por atentado O porta-voz do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, acusou terroristas treinados na Flórida (EUA) pelo atentado que matou o promotor Danilo Anderson, que processava pessoas envolvidas no golpe de Estado de 2002 contra Chávez. Anderson foi morto em duas explosões que destruíram seu carro. O ministro da Informação, Andres Izarra, disse que a morte do promotor foi um ataque claro ao Poder Judiciário e teve como objetivo desorganizar as investigações sobre pessoas que apoiaram o golpe, que deixou 19 mortos e quase 300 feridos. Izarra culpou exilados venezuelanos que vivem na Flórida, reforçando alegações anteriores de Chávez, de que terroristas cubanos e venezuelanos treinam em território americano para matá-lo e usam a mídia para pedir sua derrubada. "Queremos que o governo dos Estados Unidos explique como é que esses grupos terroristas, que agem com total liberdade na Flórida... Fazem essas declarações pela mídia, debaixo do nariz do governo". O porta-voz da embaixada americana, Brian Penn, disse que, até onde sabe, o governo da Venezuela não ofereceu nenhum dado concreto para apoiar suas acusações.