Chávez acusa rivais de sabotar rede elétrica do país O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, acusou ontem seus adversários de sabotar a rede de fornecimento de energia elétrica do país. Segundo ele, isso é parte de um plano mais amplo para derrubar o governo. Chávez afirmou que as autoridades devem estar em alerta e impedir qualquer corte de cabos de eletricidade. Esse tipo de sabotagem causou apagões em algumas regiões e piorou os efeitos da crise pela forte escassez de energia, disse o líder.