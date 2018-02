Chávez acusa Uribe de querer provocar guerra O presidente venezuelano, Hugo Chávez, assegurou ontem que o governo da Colômbia está tentando provocar seu país para começar uma guerra e assim justificar uma intervenção dos EUA. "Alerto ao continente, ao povo venezuelano, às Forças Armadas, sobre a intenção do governo da Colômbia de provocar uma guerra", disse Chávez em seu programa ?Alô, Presidente?. O líder venezuelano aproveitou para negar acusações de que arquivos encontrados no computador de Raúl Reyes, número 2 das Farc morto em março, comprovariam vínculos dele com a guerrilha. "Quero que apresentem provas, não documentos imbecis", disse o presidente.