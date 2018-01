Chávez afirma que a Liga Árabe vai apoiar o país no CS O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou neste sábado que a Liga Árabe aprovou, com unanimidade, votar à favor da candidatura da Venezuela a um posto permanente no Conselho de Segurança da ONU, uma decisão que considerava impossível. "Aconteceu faz poucas horas, eu acredita que seria quase impossível: a Liga Árabe votou pelo apoio à Venezuela, para que vai representar a dignidade dos povos atropelados do mundo", afirmou Chávez em um ato em Caracas pela sua reeleição. As eleições venezuelanas acontecem no dia 3 de dezembro. Para o presidente, o voto favorável da Liga Árabe se deu "apesar da grande chantagem dos Estados Unidos" que "na agressão mais grosseira do império teriam dito que a Venezuela não deve estar lá (no Conselho)". Chávez destacou o voto favorável do governo iraquiano e disse que deve agradecer ao país por isso. Venezuela e Guatemala competem no grupo dos latino americanos e caribenhos por um posto permanente no Conselho de Segurança, que será escolhido em outubro. O líder venezuelano disse que respaldam a candidatura da Venezuela "várias" nações da região e que suas recentes viagens internacionais foram firmados apoios com a China, Malásia, Síria, Rússia e a maioria dos países árabes.