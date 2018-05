Chávez ameaça bancos com nacionalização O presidente venezuelano, Hugo Chávez, ameaçou nacionalizar os bancos que atuam no país, caso as instituições recusem contratos de financiamento agrícola. A lei venezuelana determina que os bancos destinem a projetos de desenvolvimento ao menos 10% dos empréstimos. "Bancos da Venezuela, (...) ou vocês financiam de verdade, como têm de fazer, a produção agrícola ou tomaremos medidas. Não tenho problemas em nacionalizá-los", advertiu, durante o programa de TV dominical Alô, Presidente.