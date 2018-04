Chávez ameaça com Exército empresa que elevar preço O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ameaçou ontem intervir em empresas que aumentarem seus preços. Para muitos venezuelanos, a iniciativa é um esforço inútil para frear uma inflação de mais de 10%, no momento em que o país enfrenta uma desvalorização monetária. No entanto, Chávez está decidido a frear a inflação, mesmo que isso signifique enviar o Exército para impedir a alta dos preços.