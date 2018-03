Chávez ameaça revogar concessões de mídia "fascista" O presidente venezuelano Hugo Chávez qualificou neste domingo seus oponentes como fascistas manipulados pela mídia alinhada com a oposição. Em seu comunicado semanal na televisão e no rádio, Chávez também ameaçou revogar concessões das maiores companhias de rádio e televisão do país se elas "continuarem com sua insistência irracional em desestabilizar o país ao apoiar uma subversão fascista". "Se eles (os donos das emissoras) continuarem usando a concessão para tentar quebrar o país ou derrubar o governo, eu estaria na obrigação de revogá-la", afirmou Chávez durante seu programa semanal de rádio e TV Alô Presidente. Ele informou que já determinou a revisão dos procedimentos jurídicos por meio dos quais foram outorgadas as concessões. Horas antes, falando a milhares de partidários em Caracas, Chávez, que já demitiu cerca de 2 mil funcionários grevistas da estatal petrolífera PDVSA, ameaçou intervir também nos bancos e demitir diretores e funcionários que se recusarem a trabalhar: "Os bancos que não cumprirem a lei serão multados e, se ainda resistirem a cumpri-la, teremos de remover seus diretores ou intervir neles." A ameaça às TVs foi feita no 42º dia de greve geral convocada pela oposição, que organizou hoje mais uma marcha de protesto. Dezenas de milhares de manifestantes partiram de uma praça no leste de Caracas rumo ao Forte Tiuna, o principal complexo militar na capital, desafiando uma proibição do governo - que declarou o forte uma das oito zonas militares fechada na capital. Os comentários de Chávez foram feitos ao mesmo tempo em que soldados do exército venezuelano bloqueavam a entrada de um parque próximo a uma base militar diante da ameaça de uma marcha de milhares de oponentes do presidente tomar a base. Os soldados utilizaram arame farpado e tanques blindados para bloquear a entrada de Los Proceres, onde conflitos anteriores causaram a morte de duas pessoas apenas duas semanas atrás. Mesmo assim, manifestantes reuniram-se no local para exigir o apoio das forças armadas à greve geral, que já dura 42 dias. Os soldados lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os milhares de manifestantes ali reunidos. O parque é uma das oito zonas de segurança em Caracas decretadas por Chávez. Os protestos nestas áreas são proibidos, a não ser quando autorizados pelo Ministério da Defesa. As maiores redes de televisão da Venezuela não passam nenhum comercial, a não ser propagandas que conclamam os espectadores à greve.