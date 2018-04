Chávez amplia emergência energética por mais 60 dias O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, firmou ontem um decreto prorrogando a emergência energética no país por mais 60 dias, informa o jornal local El Nacional em seu site. A norma entra em vigor hoje, segundo Chávez, que falou durante reunião ministerial. Chávez disse que seu objetivo era "seguir derrotando a emergência elétrica no país". O presidente afirmou que a meta principal do decreto é manter os investimentos no setor para superar a crise. Garantiu ainda que as medidas até agora tomadas pelo governo têm sido eficazes.