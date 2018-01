Chávez anuncia novo método para calcular inflação recorde O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou na quinta-feira que seu governo introduzirá um novo método para calcular o índice de inflação do país, que atualmente é o mais alto na América Latina. O anúncio veio após o Banco Central lançar mais cedo no mesmo dia relatórios que apontavam inflação de 1,4% no mês de fevereiro, somando um acúmulo de 20,4% nos últimos 12 meses. O índice fechou em 17% em 2006 - o mais alto na região - e o governo se comprometeu a diminuir para 12 pontos percentuais nesse ano. "O governo anuncia (...) que um novo método de calcular a inflação na Venezuela terá efeito", disse Chávez em seu Talk Show. "Essa mudança é importante porque nos aproximará da realidade". Chávez disse que o método novo examinaria preços através da nação, e não apenas dentro do capital, e que não daria mais especificações sobre o assunto. O recorde de gastos públicos do governo de Chávez, rico em petróleo, aumentou a inflação. O governo esquerdista gastou bilhões de dólares em programas sociais que incluem subsidiar comida para os pobres e ajudas financeiras para mães solteiras. Apesar do forte crescimento, a economia não gerou bens e serviços suficientes para escoar a liquidez excessiva. Simultaneamente, os estritos controles de moeda corrente que impedem que os venezuelanos invistam seu dinheiro no exterior freiam a economia.