Chávez anuncia novo nome para a Alba O presidente venezuelano, Hugo Chávez, informou ontem a mudança do primeiro nome do bloco regional Alba, que deixou de ser "Alternativa" para tornar-se "Aliança" Bolivariana para as Américas. Segundo ele, a mudança é reflexo da evolução do grupo, que passou de "ideia nebulosa" para um órgão efetivo, com nove membros.