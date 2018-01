Chávez anuncia ocupação de 200 mil hectares de terras O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que vai liderar neste domingo a ocupação de 200 mil hectares de terras consideradas latifúndios. "Vamos em uma nova ofensiva ocupar um conjunto de latifúndios que somam mais de 200 mil hectares para pô-los para produzir para o povo, para produzir alimentos", disse o líder venezuelano, sem revelar o lugar da ocupação. Mais tarde, quando discursava anunciando a constituição do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) na noite de sábado, Chávez disse que se tratam de 29 fazendas de gado em sete Estados. "Duas em Anzoátegui, 15 em Apure, uma em Aragua, quatro em Barinas, duas em Cojedes, quatro em Guárico e uma em Portuguesa", enumerou. Chávez frisou que aqueles que se incomodam por essas medidas têm "conexões muito fortes com os velhos interesses da oligarquia, do proprietários de terras", e os incitou a aproveitar a oportunidade para romper esses laços. "Isso fortalece a revolução", acrescentou o presidente em um discurso feito no encontro de criação da Plataforma Unitária da Mulher Venezuelana horas antes do ato do PSUV.