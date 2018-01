Chávez anuncia visita de Ahmadinejad em duas semanas O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou nesta quinta-feira, 7, que seu colega iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, visitará a Venezuela "em duas semanas" para assinar acordos bilaterais em diversas áreas. "Dentro de duas semanas estará aqui o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que vem com uma grande delegação para trabalhar, definir convênios (já firmados) e elaborar outros", declarou Chávez sem revelar a data de chegada do governante iraniano. O líder venezuelano fez o anúncio em discurso de encerramento da 1ª Reunião de Alto Nível entre Venezuela e Belarus, na qual representantes dos dois países assinaram 23 cartas de intenção e memorandos de entendimento nas áreas energética, agrícola, tecnológica e de cooperação. A Venezuela e o Irã são sócios na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), composta por 11 membros.