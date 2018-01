Chávez aos EUA: ?tirem as mãos da Venezuela? O presidente Hugo Chávez pediu hoje que a comunidade internacional se pronuncie sobre suposta intervenção dos EUA numa conspiração contra seu governo. ?Devo pedir, em nome da verdade, ao governo de Washington que tire as mãos da Venezuela?, disse a uma cadeia de rádio e televisão, ao acusar o presidente George Bush de promover e financiar com milhões de dólares os grupos opositores venezuelanos. A declaração do presidente foi feita em meio à tensa situação do país, após os distúrbios violentos registrados nos últimos seis dias, que deixaram oito mortos e mais de 90 feridos. A decisão do Conselho Nacional Eleitoral de rejeitar, até nova confirmação, milhares de assinaturas determinantes na convocação de um referendo contra Chávez geraram grande irritação na oposição, que convocou protestos de rua para tentar derrubar a decisão. ?É uma verdade que o governo norte-americano não tem como negar?, Chávez insistiu diante das rádios e tevês, assegurando que dispõe de provas que evidenciariam a participação de autoridades dos EUA no fracassado golpe de abril de 2002. ?E o governo do senhor Bush continua financiando essa loucura da oposição. Temos muitas evidências disso?, acrescentou. ?Até quando vamos aceitar isso??, perguntou, dirigindo-se aos representantes diplomáticos num ato no palácios presidencial. O presidente venezuelano sugeriu, também, que o governo americano teve participação na derrubada do presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide. ?A Venezuela rechaça categoricamente o seqüestro do presidente Aristide, porque assim o qualificamos?, disse Chávez, pedindo que a comunidade internacional ?se pronuncie sobre isso, exigindo respeito à soberania dos povos.? Os Estados Unidos são o principal comprador de petróleo da Venezuela, mas as relações entre os dois países sofreram tensões no governo Chávez, que se qualifica como amigo do presidente cubanos Fidel Castro e é um forte crítico a política de livre mercado defendida pelos EUA. Funcionários do governo americano acusam Chávez de cooperar com Castro para desestabilizar algumas democracias da América Latina, o que é desmentido pelo governo venenzuelano.