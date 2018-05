Chávez ataca EUA por anularem visto de embaixador

Segundo o deputado, "parece que as posições mais duras dentro do governo do presidente Barack Obama se impõem, como as iniciativas para se envolver em assuntos internos (da Venezuela)". "A razão dessa estratégia é a de manter uma mentalidade imperial que domina a política do EUA", disse.

Na quarta-feira, os EUA decidiram revogar o visto do embaixador da Venezuela em Washington, Bernardo Álvarez. A medida foi uma reação à rejeição de Hugo Chávez ao diplomata Larry Palmer, nomeado pelo governo Obama como novo embaixador norte-americano em Caracas.

Chávez se irritou com declarações de Palmer, que acusou a Venezuela de ter ligações fortes com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e de haver um aumento da influência cubana nas Forças Armadas venezuelanas.

Charles Luoma-Overstreet, porta-voz do Departamento de Estado para assuntos latino-americanos, disse que os EUA "haviam alertado o governo venezuelano de que haveria consequências proporcionais, incluindo a revisão do status dele (do embaixador)".

Questionado se o embaixador deveria sair de Washington, ele respondeu que, de acordo com informações do governo norte-americano, Álvarez não está nos EUA. "Nossa decisão o impede de retornar aos EUA como embaixador", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.