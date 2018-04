Chávez aumenta multa da Globovisión Autoridades tributárias venezuelanas subiram de US$ 2,3 milhões para US$ 4,2 milhões a multa imposta à TV opositora Globovisión, acusada de ocultar ganhos com publicidade. A informação foi divulgada ontem pela direção da TV. A multa foi elevada, segundo o governo, para "ajustar-se ao valor atual das unidades tributárias", que serve como base do cálculo para os impostos.