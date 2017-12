Chávez chama Blair de ´fantoche´ do imperialismo O presidente venezuelano, Hugo Chávez, chamou hoje o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, de "fantoche do imperialismo" e o acusou de se aliar com os Estados Unidos contra a Venezuela. "O senhor Blair é o principal aliado de Hitler", disse Chávez, que já havia comparado o presidente americano, George W. Bush, ao líder nazista Adolf Hitler. Chávez se pronunciou sobre Blair após o líder britânico ter dito que gostaria de ver uma "verdadeira democracia" em Cuba, país aliado do presidente venezuelano.