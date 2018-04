Chávez chega a Cuba para fazer cirurgia contra câncer Caracas, 25 - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chegou a Cuba neste sábado para fazer uma cirurgia urgente para tratamento de um câncer. O líder socialista foi recebido no aeroporto pelo presidente cubano, Raul Castro, e disse que planeja se encontrar com médicos do país para testes ainda hoje. "Tenho fé de que tudo correrá bem", declarou Chávez por telefone à rede de televisão estatal venezuelana ontem.