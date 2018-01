Chávez chega à Líbia para reunião sobre petróleo com Kadafi O presidente venezuelano Hugo Chávez chegou à capital da Líbia nesta quarta-feira e foi recebido pelo coronel Muamar Kadafi, cujo regime autoritário foi removido pelos Estados Unidos da lista de países que patrocinam o terrorismo. Kadafi recebeu Chávez em um terminal VIP do aeroporto de Tripoli. Algumas das paredes do prédio tinham buracos de balas e parte do telhado de concreto estava quebrado, ambos danificados durante os ataques americanos há mais de duas décadas. Os dois líderes entraram em uma limusine e se dirigiram a uma tenda onde realizaram sua reunião. O carro que transportava os líderes foi protegido por pelo menos 20 seguranças. Um oficial venezuelano em Tripoli, falando sob condição de anonimato, disse à agência Associated Press que o presidente venezuelano pretendia se encontrar com Kadafi para discutir "programas sociais baseados em rendimentos de petróleo". Segundo ele, o mercado mundial de petróleo também estava na agenda de discussão dos líderes em preparação para a próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), no dia 1º de junho, em Caracas. A Líbia possui vastas reservas de petróleo e companhias americanas estão se apressando para ganhar o direito de explorá-las. Na segunda-feira, Washington anunciou que estava restaurando suas relações diplomáticas com o governo de Kadafi e simultaneamente removendo a Líbia da lista de países que patrocinam o terrorismo, segundo o Departamento de Estado. Embargo à Venezuela Por outro lado o governo americano anunciou na mesma segunda-feira um embargo à venda de armas à Venezuela. Chávez, que estava em Londres quando soube da notícia, disse que esta questão não é importante. Segundo ele, o governo não irá responder com medidas punitivas, como restrições a viagens. Os Estados Unidos impuseram o boicote alegando a falta de esforços por parte do governo de Chávez na luta contra o terrorismo, segundo o Departamento de Estado. No dia seguinte, o general Alberto Muller, um importante interlocutor de Chávez, disse ter recomendado ao ministério da Defesa a venda de 21 jatos de fabricação americana a outro país. Segundo Muller, valeria a pena considerar a "possibilidade de uma negociação com o Irã pela venda destes aviões". Contudo, o ministro da Defesa da Venezuela disse que não há planos imediatos para vender os jatos, apesar da disputa entre os dois países. Maniglia disse que a venda não está nos planos e que Chávez "não emitiu nenhuma ordem" sobre o que fazer com as aeronaves. A embaixada iraniana em Caracas disse que nenhum acordo envolvendo os jatos foi proposto. Maniglia também afirmou que os Estados Unidos violaram um contrato ao se recusarem a vender para a Venezuela peças de reposição para os jatos, mesmo depois de Caracas pagar por essas peças.