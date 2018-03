Chávez chega ao Palácio de Miraflores O presidente venezuelano, Hugo Chávez, voltou ao Palácio de Miraflores, sede do governo do país, na madrugada deste domingo. Cerca de 200 mil pessoas aguardam do lado de fora do Palácio por um pronunciamento do presidente restituído ao poder, cantando o Hino Nacional e outras canções festivas. Chávez chegou a Miraflores a bordo de um helicóptero, procedente da base militar da ilha de La Orchilla, onde estava detido desde o golpe de Estado da última sexta-feira. O presidente interino, Diosdado Cabello, assim como o chefe da Assembléia Nacional, Wiliam Lara, o aguardavam na sede governamental. Agora o presidente deve reunir-se com seus ministros e, logo depois, participar de uma conferência de imprensa, ainda que não esteja descartada a possibilidade de um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, para dirigir uma mensagem ao país.