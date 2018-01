Chávez coloca aliado no Ministério do Interior O presidente da Venezuela Hugo Chávez realizou ontem a primeira mudança em seu gabinete desde a realização do referendo de revogação de seu mandato, no último de 15. Chávez nomeou seu antigo aliado Jessie Chacon para o Ministério do Interior, no lugar do general Lucas Rincón. Chávez também nomeou Andres Izarra, ex-chefe de comunicação da embaixada da Venezuela em Washington, para o cargo de Ministro da Comunicação, até então ocupado por Chacon. Especialistas dizem que Chávez está recompensando Chacon pelo sucesso na condução da campanha à favor do presidente no referendo.