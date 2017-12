Chávez começa campanha e anuncia ´comandos patriotas´ O presidente venezuelano, Hugo Chávez, declarou neste domingo a centenas de milhares de seguidores que, no referendo sobre a revogação de seu mandato, dará a seus opositores na Venezuela e no exterior "a mais contundente derrota" em toda sua história. "Preparem-se para o que virá", declarou diante de seus simpatizantes, que realizaram uma marcha dando início à campanha governista pelo referendo. Chávez anunciou que assumirá a chefia de um novo comando de campanha e de uma nova missão social, que tem como objetivo "duplicar os votos obtidos pela oposição" no referendo. "Este triunfo é nosso e ninguém irá arrebatá-lo", destacou. O presidente ratificou a decisão de seu governo de respeitar os resultados do referendo e pediu a seus opositores que tomem a mesma atitude. "Estou certo que o povo venezuelano, que despertou como um gigante, ratificará meu mandato", disse Chávez qualificando a oposição de "um diabo que anda solto contra o povo venezuelano". Ele previu que a oposição não alcançará 20% dos eleitores venezuelanos, pouco mais de 12 milhões. "Comandos patriotas" O presidente anunciou a criação de "comandos patriotas" nos setores populares e zonas rurais para assegurar a vitória governista. O Brasil, integrante do grupo Amigos para a Venezuela, já se mostrou anteriormente preocupado com a criação de milícias na Venezuela. Chávez também advertiu os canais de TV privados que se não mantiverem um "equilíbrio informativo" na campanha, ele será obrigado a transmitir mensagens diárias em rede de TV. No sábado, cerca de 300 mil opositores marcharam pelas principais ruas do centro de Caracas para protestar contra Chávez e comemorar a decisão da Comissão Eleitoral Nacional de convocar um referendo sobre a permanência do presidente no poder até o fim de seu mandato em 2006.