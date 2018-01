Chávez comemora cinco anos de mandato Milhares de partidários do presidente venezuelano, Hugo Chávez, celebram hoje cinco anos de sua primeira eleição como governante, conseguida em 1988, com uma "grande" marcha em Caracas e um show de cantores do país e de Cuba. Os chavistas caminharão mais de 10 quilômetros desde o bairro pobre de Petare, no extremo oeste da capital, até a avenida central Bolívar, onde as comemorações terminarão com um ato das massas. Está previsto que Chávez faça um discurso durante o ato, no final da tarde. A marcha é realizada cinco dias depois que a oposição concluiu a coleta de assinaturas para a realização de um referendo pelo fim do mandato de Chávez.