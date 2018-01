Chávez compara ataques de Israel ao holocausto O presidente venezuelano, Hugo Chávez, comparou a atual ofensiva militar israelense contra o Líbano com "o que Hitler fez com os judeus" durante a II Guerra Mundial, informou a rede de TV Al Jazira. Chávez deu a sua opinião durante uma entrevista ao canal árabe, na qual lembrou que os judeus "condenam as ações de Hitler, e têm todo o direito de reclamar", segundo a tradução da emissora. "Mas estão fazendo com os libaneses as mesmas coisas que Hitler fez com eles. Estão matando crianças e centenas de inocentes", disse o presidente venezuelano. A rede de TV antecipou um trecho da entrevista e prometeu divulgar todo o seu conteúdo ao longo do dia. O presidente venezuelano está em viagem oficial, tendo já passado por Belarus, Rússia e Catar, onde fica a sede da Al Jazira, e ainda deve visitar o Irã. A chegada de Chávez a Teerã está prevista para este sábado. Ele deverá assinar vários acordos comerciais e, além disso, segundo a agência iraniana Irna, será condecorado pelas autoridades do país.