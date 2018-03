Chávez concede entrevista agachado em Brasília O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deu hoje uma entrevista de cócoras, em Brasília, ao deixar a residência oficial do Torto, sem conseguir o que queria em relação ao Grupo de Amigos para a Venezuela. Sem perder o bom-humor e ao se deparar com jornalistas agachados para permitir que fotógrafos e cinegrafistas registrassem as imagens da saída dele, Chávez fez o mesmo: agachou ao lado do portão de acesso à residência oficial de Lula. Por alguns segundos, surpreendidos com o gesto inusitado, os jornalistas ficaram sem saber o que fazer, em meio a risos. Para não ferir o curioso protocolo encampado por ele, todos permaneceram abaixados, conversando com Chávez. A estranha cena foi presenciada pelos poucos turistas que estavam em frente à residência oficial do Torto. As brincadeiras e gestos informais do presidente da Venezuela não pararam por aí. Antes da entrevista, Chávez cumprimentou os batedores das Forças Armadas e, aparentando calma, mesmo depois de uma longa reunião com o presidente do Brasil, arrancou de um dos eucaliptos da entrada residência oficial um longo pedaço da casca. O presidente venezuelano comentou: "Isso é medicinal", entregando a lasca a um dos funcionários. "Vou levar para minha mulher para que ela faça um guarapo (tipo de chá com propriedades medicinais)", acrescentou. Em seguida, durante a conversa com os repórteres, ao ser alertado por um diplomata que os carros da comitiva dele bloqueavam a iminente saída de Lula, Chávez não perdeu a pose. "Mas não dá para tirar os carros (da comitiva)?", perguntou, retomando a descontraída entrevista, que durou mais alguns minutos. Ao todo, o presidente venezuelano ficou 20 minutos com a imprensa. Os automóveis não foram retirados e o presidente brasileiro também teve de esperar um pouco mais para sair da residência em direção ao Palácio do Alvorada. Assim como Lula, sem o habitual terno e gravata, Chávez vestia uma roupa informal, calça de veludo e jaqueta escuros. Durante uma conversa de quase três horas, os dois chefes de Estado, envolvidos numa delicada discussão, também ficaram sem almoçar. Foram oferecidos somente pão de queijo, água e suco. O prometido café da manhã, previsto para quando Chávez chegasse, por volta das 8 horas, foi cancelado e também não foi servido almoço ao presidente venezuelano, que foi embora por volta das 13h30.