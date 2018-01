Chávez concede salvo-conduto a Carmona O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, concedeu hoje salvo-conduto para que o empresário Pedro Carmona deixasse a residência do embaixador da Colômbia em Caracas, Germán Bula, rumo ao aeroporto. A medida se seguiu à decisão do governo colombiano de atender ao pedido de asilo político de Carmona, nomeado em abril presidente interino, por 28 horas, depois do golpe que destituiu Chávez temporariamente. O chanceler colombiano, Guillermo Fernández de Soto, explicou de forma técnica a delicada decisão: Carmona é acusado de "rebelião", crime considerado "político" pela Constituição venezuelana. De acordo com a Convenção de Caracas, de 1954, da qual a Venezuela é signatária, acusados de crimes políticos têm direito ao asilo. O chanceler venezuelano, Luis Alfonso Davila, protestou: "Não acredito que ele esteja sendo perseguido politicamente, nem que sua segurança corra risco." O próprio Chávez não dissimulou seu dissabor, mas disse que estava "obrigado" a obedecer a decisão da Colômbia e conceder o salvo-conduto, uma vez que a residência do embaixador é território colombiano. Carmona se refugiou na residência na quinta-feira, depois que uma corte de apelações revogou seu benefício de prisão domiciliar.