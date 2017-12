Chávez cria comissão para promover Partido Socialista Unido O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou hoje a criação de uma comissão para promover o Partido Socialista Unido da Venezuela, proposto por ele em dezembro. "Faremos um evento de lançamento do processo de criação do Partido Socialista Unido da Venezuela, porque em todas as frentes de batalha é preciso um partido que coordene os esforços rumo à criação do socialismo do século XXI", disse Chávez num discurso transmitido pela TV. Integram a comissão, entre outros, o próprio Chávez, seu vice-presidente, Jorge Rodríguez e o ex-vice-presidente José Vicente Rangel, um dos políticos mais próximos ao governante. Chávez defendeu em dezembro um partido unificado, com o fim dos outros que apóiam a sua gestão. Ele deverá criar "sólidas alianças" com partidos e Governos de esquerda de outros países, ressaltou nesta quarta-feira, 14. "É muito importante que o país, os diferentes partidos políticos da esquerda, da revolução, os partidos nacionalistas, trabalhadores, sindicatos, todos os setores sociais, recebam informações sobre o que vai acontecer", afirmou. Chávez disse que espera que o novo partido seja "o maior da história política da Venezuela" e insistiu que ele "vai nascer das bases".