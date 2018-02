Chávez cria fundo de mais de US$ 1 bi para energia O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, oficializou a criação de um fundo para financiar projetos de geração de energia e evitar um colapso no sistema de eletricidade, que enfrenta uma seca que pode paralisar a principal hidrelétrica do país. O fundo começará com US$ 1 bilhão em capital e adicionais 1,1 bilhão de bolívares (US$ 423 milhões à taxa de câmbio preferencial do governo, de 2,6 bolívares por dólar).