Chávez criará novo imposto sobre a extração de petróleo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou neste domingo que seu Governo criará um "imposto sobre a extração" de petróleo de 33,3%, para aumentar a receita do Estado. "Vamos criar um novo imposto petroleiro chamado ´Imposto sobre a Extração´. As empresas que estão tirando petróleo na Venezuela estão ganhando muito dinheiro" , afirmou Chávez no seu programa de rádio e televisão Alô, Presidente. Chávez disse que a cobrança do "Imposto sobre a Extração" gerará ao país "várias centenas de milhões de dólares este ano" e "mais de US$ 1 bilhão" em 2007. O novo imposto sobre a extração seria pago pelas chamadas "empresas mistas", nas quais a estatal Petróleos da Venezuela S.A. (PDVSA) tem maioria acionária. O governante também anunciou que aumentará de 34% para 50% o Imposto de Renda (ISLR) cobrado das empresas que exploram petróleo na Faixa Petrolífera do Orinoco, que tem reservas estimadas em 235 bilhões de barris, segundo dados oficiais. O Executivo pedirá à Assembléia Nacional (AN), de 167 membros - todos governistas -, uma modificação na Lei de Hidrocarbonetos para que o novo imposto sobre a extração e o aumento do ISLR possam ser incluídos. Este texto foi atualizado às 19h21.