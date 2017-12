Chávez dá boas-vindas à viagem de Bush pela América Latina O presidente venezuelano, Hugo Chávez, deu nesta quarta-feira as boas-vindas à viagem que seu colega dos Estados Unidos, George W. Bush, fará pela América Latina, e ressaltou que este ouvirá, nos países que visitar, o hino: "Morte ao império americano!". "Com este grito te recebemos na América de Bolívar, San Martín, Abreu de Lima, Tiradentes, Tupac Catari, Túpac Amaru, Huaicaipuro; assim te recebemos, chefe do império. Morte ao império americano!", exclamou Chávez em uma mensagem televisionada. Após afirmar que Bush transformou a economia do seu país em uma das "mais vulneráveis e corruptas do planeta" e que no passado "o império destruiu" as economias latino-americanas, lembrou recentes declarações deste e de outros funcionários de Washington contra ele, por causa das nacionalizações que promove.