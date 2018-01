Chávez dará salvo-conduto para Carmona ir a Colômbia O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou hoje que dará um salvo-conduto para que o empresário golpista, Pedro Carmona, possa viajar para a Colômbia - país que lhe concedeu asilo político ontem à noite. Carmona, de 60 anos, assumiu o governo interino por 27 horas durante a breve deposição de Chávez em 12 de abril. Durante um ato público em Caracas, Chávez disse que respeita a "decisão soberana" da Colômbia e deixará Carmona sair para cumprir as normas de direito internacional às quais a Venezuela está atrelada. "O governo da Colômbia tem todo o direito de conceder-lhe ou não o asilo", disse Chávez, que qualificou Carmona de "réu e foragido da Justiça venezuelana". "Aí está nossa culpa", disse Chávez, referindo-se à fuga de Carmona na quinta-feira de sua residência no leste de Caracas, onde estava sob prisão domiciliar, vigiado por agentes da polícia política. Após escapar, o empresário refugiou-se na residência do embaixador da Colômbia em Caracas, Germán Bula. Carmona, por sua vez, enviou hoje um "agradecimento profundo" ao governo colombiano por conceder-lhe o asilo diplomático e disse que aguardará com paciência os trâmites para deixar a Venezuela. Os advogados de Carmona solicitaram o asilo alegando que seu cliente é um "perseguido político" no país. O ex-presidente interino era até agora a única pessoa que havia sido detida pela rebelião que afastou Chávez temporariamente do poder. Um dos defensores do empresário asilado, Juan Martín Echeverría, disse que está sendo considerada a possibilidade de enviar Carmona para um terceiro país para garantir sua segurança. Hoje, um outro dissidente venezuelano, o contra-almirante Carlos Molina Tamayo - que integrou o governo interino de Pedro Carmona - solicitou asilo político ao governo de El Salvador. A Chancelaria salvadorenha confirmou em San Salvador ter recebido a solicitação de asilo, que está sendo "minuciosamente estudada". Molina Tamayo, que passou para a reserva em março após ter-se rebelado contra o governo, refugiou-se nesta segunda-feira na residência da encarregada de negócios da embaixada salvadorenha, Ana Leonor Palomo, segundo um de seus advogados, Carlos Bastidas. O motivo alegado por seu cliente foi o de "prevenir-se contra qualquer dano à sua integridade".