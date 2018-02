Chávez decreta 'emergência elétrica' na Venezuela

A agência estatal de notícias, a ABN, disse num curto comunicado que Chávez ordenou o decreto por causa dos níveis criticamente baixos da água nos reservatórios que servem as hidrelétricas venezuelanas, fato que ele disse ser "o resultado da severa seca que o território nacional está sofrendo". O comunicado não indica quais medidas poderão ser tomadas como resultado do decreto de emergência.

Críticos ao governo Chávez reconhecem que as chuvas ficaram abaixo da média no ano passado, mas afirmam que a principal razão para a falta de energia é que não foram feitos investimentos no setor, nacionalizado em 2007.

Desde o ano passado, o governo foi alertado sobre a possibilidade de um colapso na rede nacional de eletricidade, quando a demanda começou a superar a oferta.